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A confirmação da sua morte chegou através da filha, Teresa Mota, à agência Lusa, que afirmou que o radialista morreu “sem sofrimento, rodeado da família e amigos próximos”.

Segundo o Observador, Mota enfrentava vários problemas de saúde e sofreu, nas últimas duas semanas, uma infeção hospitalar.

A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, já reagiu à morte de Mota, classificando-o como "artista multifacetado que a televisão aproximou de todos os portugueses”, escreveu a ministra.

“Com uma voz inconfundível, além de radialista, foi ator de teatro e cinema. Marcou várias décadas da nossa história coletiva. Sentidas condolências à família e amigos”, acrescentou ainda a governante.

Do PCP, em nota enviada às redações, "o Secretariado do Comité Central do PCP expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Cândido Mota, militante comunista, e transmite às suas filhas, netas e restante família as suas

sentidas condolências".

Para o PCP, Candido "afirmou-se como uma das figuras mais emblemáticas da comunicação em Portugal, cruzando uma carreira de excelência na rádio e televisão com um compromisso cívico e político inabalável", sendo "uma presença indissociável da Festa do Avante!, onde foi, durante mais de 35 anos, a voz anfitriã e o rosto do Palco 25 de

Abril".

Nascido em 1943, Cândido Mota começou a sua carreira radiofónica com apenas 17 anos, no Rádio Clube Português, ganhando notoriedade com programas como “Em Órbita” e “O Passageiro da Noite”.

Após um longo percurso na rádio, na década de 1990 Cândido Mota passou para a televisão. Foi voz-off de concursos como “A Roda da Sorte” e “Com a Verdade Me Enganas”, na RTP, acompanhando posteriormente o Herman José em vários formatos na SIC, e com participações ocasionais em sketches televisivos.

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