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A família e a equipa de Bonnie Tyle anunciaram que a artista morreu inesperadamente na noite de quarta-feira num hospital em Portugal. Segundo as últimas informações, a cantora estava internada no Hospital de Faro para tratamento de uma doença intestinal, que esteve na origem da sua morte.

Na nota, a família e a equipa afirmam estar "de coração partido" com a perda e pedem que seja respeitada a sua privacidade enquanto enfrentam este momento de luto.

O comunicado adianta ainda que será emitida uma nova declaração com mais informações em breve.

De recordar que, a 6 de maio, foi anunciado que a cantora tinha dado entrada no Hospital de Faro para ser submetida a uma cirurgia intestinal de emergência. Dois dias depois, os médicos colocaram Bonnie em coma induzido para ajudar na sua recuperação, situação de que saiu a 15 de junho.

Nascida Gaynor Hopkins, em Skewen, na região de Neath, no País de Gales, a 8 de junho de 1951, a cantora iniciou a carreira depois de ter sido descoberta em 1975 enquanto atuava com a sua banda no Townsman Club, em Swansea. Esse momento levou à assinatura de um contrato com a RCA Records.

Ao longo da carreira lançou vários êxitos, entre os quais Lost in France, More Than A Lover e It's A Heartache. O maior sucesso chegou com Total Eclipse Of The Heart, tema incluído no álbum Faster Than The Speed Of Night, de 1982, que alcançou o estatuto de platina nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.

A canção voltou a ganhar destaque em 2017, quando alcançou o primeiro lugar da tabela do iTunes nos Estados Unidos durante o primeiro eclipse solar total no país em cerca de um século.

Nos anos seguintes, Bonnie Tyler editou outros êxitos, como Holding Out For A Hero e Bitterblue, e foi nomeada para três prémios Grammy.

Em 2013 representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção, realizado em Malmö, na Suécia, com a música Believe In Me, terminando a competição no 19.º lugar.

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