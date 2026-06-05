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James Handy tinha ferimentos de faca no peito. As autoridades deslocaram-se ao local após uma chamada para o número de emergência, na qual o autor da ligação afirmou ter morto "o homem do pecado", avança a CNN Internacional.

À chegada, os agentes detiveram Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada do ator e que residia na mesma casa. Gledhill confessou de imediato o crime e ficou detido sob a acusação de homicídio, com uma fiança fixada em dois milhões de dólares.

Nascido em Nova Iorque, James Handy contava com uma longa carreira no cinema e na televisão. Entre os seus papéis mais conhecidos destacam-se o de barman no filme "Top Gun: Maverick" (2022) e o de exterminador no clássico "Jumanji" (1995), além de participações em séries de sucesso como "Ficheiros Secretos" e "NCIS: Los Angeles".

Numa nota de condolências, a sua agente descreveu-o como um amigo e cliente extremamente talentoso, humilde e gracioso.

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