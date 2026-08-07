Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“É com profunda tristeza que a CGTP-IN comunica o falecimento de Armando Artur Teixeira da Silva, primeiro coordenador da CGTP-IN, lutador pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, pelos valores e conquista de Abril, por um Portugal de progresso e justiça social”, lê-se numa nota da intersindical.

Armando Teixeira da Silva foi coordenador da CGTP entre 1977 e 1986 e deputado do PCP à Assembleia da República em 1980 e 1981.

O sindicalista foi ainda secretário de Estado da Segurança Social no V Governo Provisório.

Armando Teixeira da Silva nasceu no Porto, em 25 de julho de 1944, e foi operador gráfico impressor offset.

Pertenceu ainda à Comissão Democrática Eleitoral do Porto, foi presidente do Sindicato dos Gráficos do Porto, Bragança e Vila Real a partir de 1974 e membro do secretariado da União dos Sindicatos do Porto (USP).

O velório de Armando Teixeira da Silva realiza-se no sábado, a partir das 16h00, na capela da Charneca da Caparica. O funeral terá lugar no domingo, no cemitério de Vale Flores, no Feijó, Almada.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.