“Com profunda tristeza, comunicamos que a Ângela partiu. Antes de partir, pediu que fosse deixada aqui uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, a ajudaram, apoiaram, rezaram, enviaram mensagens ou simplesmente estiveram presentes ao longo desta caminhada tão difícil”, pode ler-se na nota divulgada nas redes sociais.

A jovem ganhou projeção nacional no início deste mês depois de ter feito um apelo emocionado, no qual pedia “alguma esperança” e uma segunda opinião médica. Diagnosticada com cancro há cerca de três anos, Ângela revelou que já tinha sido submetida a dois transplantes de medula óssea e a seis linhas de tratamento. O seu estado de saúde agravou-se após ter contraído um fungo raro e de difícil tratamento, um aspergiloma, que levou à remoção de parte de um pulmão.

Na mensagem então partilhada, Ângela descreveu-se como “uma jovem menina com uma vida pela frente” e manifestou a sua vontade de continuar a lutar. “Não vos peço dinheiro, apenas vos peço a vossa ajuda, as vossas partilhas, uma segunda opinião e uma transferência para um hospital que me queira tentar tratar”, escreveu, acrescentando que o desespero e o medo da morte a levaram a tornar pública a sua situação.

Na sequência desse apelo, o IPO do Porto esclareceu que a doente se encontrava “num contexto clínico de altíssimo risco”, depois de todos os tratamentos disponíveis se terem revelado ineficazes.

A história de Ângela Pereira mobilizou milhares de pessoas nas redes sociais, que deixaram mensagens de apoio e solidariedade à jovem e à sua família. A sua morte está a gerar uma onda de comoção e homenagens, com muitos a recordarem a coragem e a esperança que manteve até ao fim.