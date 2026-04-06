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Nascido no Porto a 17 de novembro de 1938, Álvaro Leon Cassuto foi uma referência da música clássica em Portugal. Fundador da Nova Filarmonia Portuguesa, trabalhou com diversas orquestras nacionais e internacionais e deixou uma vasta discografia, incluindo a integral das sinfonias de Joly Braga Santos, compositor de quem foi amigo e um dos principais divulgadores da obra.

Segundo o Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa, Cassuto destacou-se como “um dos mais conceituados maestros portugueses” e contribuiu para a valorização da música portuguesa no panorama internacional.

A sua formação incluiu estudos com os compositores Artur Santos e Fernando Lopes-Graça e, em 1960, frequentou os cursos internacionais de Darmstadt, na Alemanha, onde teve contacto com nomes como Karlheinz Stockhausen, György Ligeti e Olivier Messiaen. Na direção de orquestra, foi aluno de Pedro Freitas Branco, reconhecido intérprete da obra de Maurice Ravel, e aperfeiçoou-se com Herbert von Karajan em Berlim, maestro por quem nutria grande admiração.