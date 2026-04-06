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Nascido no Porto a 17 de novembro de 1938, Álvaro Leon Cassuto foi uma referência da música clássica em Portugal. Fundador da Nova Filarmonia Portuguesa, trabalhou com diversas orquestras nacionais e internacionais e deixou uma vasta discografia, incluindo a integral das sinfonias de Joly Braga Santos, compositor de quem foi amigo e um dos principais divulgadores da obra.

Segundo o Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa, Cassuto destacou-se como “um dos mais conceituados maestros portugueses” e contribuiu para a valorização da música portuguesa no panorama internacional.

A sua formação incluiu estudos com os compositores Artur Santos e Fernando Lopes-Graça e, em 1960, frequentou os cursos internacionais de Darmstadt, na Alemanha, onde teve contacto com nomes como Karlheinz Stockhausen, György Ligeti e Olivier Messiaen. Na direção de orquestra, foi aluno de Pedro Freitas Branco, reconhecido intérprete da obra de Maurice Ravel, e aperfeiçoou-se com Herbert von Karajan em Berlim, maestro por quem nutria grande admiração.

Cassuto deixa um legado duradouro na música portuguesa, tanto pela carreira de intérprete quanto pelo empenho na promoção de compositores nacionais.

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