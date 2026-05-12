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Ao longo da carreira participou em produções marcantes como “Por Mares Nunca Dantes Navegados”, “Médico de Família” e “Conta-me Como Foi”, destacando-se também como dobrador.

Nesta vertente, destacou-se como a voz portuguesa de Buzz Lightyear, de 'Toy Story', mas também como voz de Yosemite Sam, Taz ou Pinky.

Nas redes sociais, o ator e dobrador Bruno Ferreira lamentou a morte do amigo: "nem sei o que dizer... Descansa em paz, amigo Paulo B... No infinito e mais além", escreveu, aludindo ao bordão de Buzz Lightyear.

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