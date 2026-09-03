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“Gloria Steinem morreu pacificamente em sua casa, em Nova Iorque, rodeada por algumas das muitas pessoas que a amavam. Viveu quase 100 anos bem vividos e continuou a lutar pela igualdade até ao fim”, lê-se num comunicado publicado no Instagram da ativista.

A publicação acrescenta que o maior dom de Gloria era ouvir os outros e fazer com que se sentissem vistos e ouvidos. “As suas palavras, ações e exemplo deram às pessoas a liberdade de serem verdadeiramente elas próprias. Gloria viveu fiel ao seu espírito independente, sempre com curiosidade e um grande sentido de humor”, refere o post.

Gloria Steinem nasceu a 25 de março de 1934, em Toledo, no estado do Ohio, nos Estados Unidos da América (EUA). Segundo a BBC, a escritora teve uma infância difícil e só frequentou a escola a tempo integral aos 12 anos. Concluiu o ensino superior no final dos anos 50 e mudou-se para a Índia, onde conseguiu uma bolsa de investigação e ajudou mulheres a organizar protestos contra políticas públicas.

Regressou aos EUA no início da década de 1960 e estabeleceu-se em Nova Iorque para começar a carreira enquanto escritora freelancer.

Com uma carreira ligada à exposição das desigualdades de género, Gloria Steinem ganhou notoriedade quando, em 1963, escreveu uma reportagem sobre as condições de trabalho das “coelhinhas” do Playboy Club de Nova Iorque. De acordo com o The Guardian, a reportagem “A Bunny's Tale” foi publicada nas edições de de maio e junho da revista Show, depois de a jornalista se ter infiltrado como “coelhinha".

Foi uma das fundadoras da revista Ms., uma das primeiras revistas ligadas ao universo feminino e que abordava temas além da beleza e das tarefas domésticas, e da Women's Action Alliance, um grupo dedicado ao combate do sexismo.

A escritora e ativista foi um dos principais rostos pela luta dos direitos reprodutivos das mulheres. Segundo a BBC, Gloria Steinem fez um aborto ilegal quando tinha 22 anos e congratulou a decisão Suprema Corte dos EUA quando concedeu o direito constitucional ao aborto, em 1973.

Lutou a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e pela igualdade de salários para as mulheres. Foi, ainda, uma das vozes a manifestar-se contra a pena de morte e a mutilação genital feminina.

Gloria Steinem fundou a Gloria’s Foundation na sua própria casa, com o objetivo de transformar a habitação num local de movimentos de justiça social. Dedicou os últimos anos de vida à escrita e à comunidade e recebeu centenas de pessoas nos “Círculos de Conversa”, um encontro que acontecia na sua sala de estar e que a ativista pediu que continuasse após morrer.