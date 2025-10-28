Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia da morte foi confirmada pela família da atriz. Prunella Scales estava a ver a série Fawlty Towers no dia anterior à sua morte, disseram os seus filhos Samuel e Joseph West.

"A nossa querida mãe Prunella Scales faleceu pacificamente na sua casa em Londres ontem. Tinha 93 anos. Embora a demência a tenha forçado a aposentar-se de uma notável carreira de atriz de quase 70 anos, continuou a viver em casa", disseram em comunicado.

"Pru foi casada com Timothy West por 61 anos. Ele faleceu em novembro de 2024. Ela deixa dois filhos e uma enteada, sete netos e quatro bisnetos. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que cuidaram tão bem de Pru no final da sua vida: os seus últimos dias foram confortáveis, felizes e rodeados de amor", pode ainda ler-se.



