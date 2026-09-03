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Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

O barco, que saiu da Gâmbia a 7 de agosto, foi localizado por uma aeronave do Serviço de Resgate Marítimo na quarta-feira, pelas 18h40, a 120 quilómetros da Grande Canária. De acordo com o Resgate Marítimo espanhol, estavam a bordo 44 sobreviventes e cinco corpos.

Os socorristas tiveram de abandonar os cinco corpos a bordo devido à agitação do mar e à urgência em prestar assistência médica aos sobreviventes.

“Estavam como cadáveres ambulantes, como 'zombies'. Estavam a desmaiar, incapazes de manterem-se em pé. A maioria estava a alucinar. Alguns até nos tentaram agredir”, disse um dos socorrias à agência EFE, citado pela SIC Notícias.

As autoridades contabilizaram cinco mortos a bordo, mas não descartam a possibilidade de haver mais, uma vez que o resgate foi feito numa altura em que as condições de visibilidade eram reduzidas. Relataram que o barco estava alagado e que as ondas batiam constantemente contra o casco.

De acordo com a Caminando Fronteras, uma Organização Não Governamental espanhola, havia 128 pessoas a bordo, incluindo quatro mulheres e um bebé. Os números, confirmados pela Guardia Civil, coincidem com os testemunhos dados pelos sobreviventes à Cruz Vermelha.

Os sobreviventes são todos homens da Gâmbia e do Mali. O serviço de emergência das Canárias divulgou que seis sobreviventes foram hospitalizados devido a desidratação, desorientação e sintomas de ingestão de água do mar.

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