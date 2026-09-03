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O barco, que saiu da Gâmbia a 7 de agosto, foi localizado por uma aeronave do Serviço de Resgate Marítimo na quarta-feira, pelas 18h40, a 120 quilómetros da Grande Canária. De acordo com o Resgate Marítimo espanhol, estavam a bordo 44 sobreviventes e cinco corpos.
Os socorristas tiveram de abandonar os cinco corpos a bordo devido à agitação do mar e à urgência em prestar assistência médica aos sobreviventes.
“Estavam como cadáveres ambulantes, como 'zombies'. Estavam a desmaiar, incapazes de manterem-se em pé. A maioria estava a alucinar. Alguns até nos tentaram agredir”, disse um dos socorrias à agência EFE, citado pela SIC Notícias.
As autoridades contabilizaram cinco mortos a bordo, mas não descartam a possibilidade de haver mais, uma vez que o resgate foi feito numa altura em que as condições de visibilidade eram reduzidas. Relataram que o barco estava alagado e que as ondas batiam constantemente contra o casco.
De acordo com a Caminando Fronteras, uma Organização Não Governamental espanhola, havia 128 pessoas a bordo, incluindo quatro mulheres e um bebé. Os números, confirmados pela Guardia Civil, coincidem com os testemunhos dados pelos sobreviventes à Cruz Vermelha.
Os sobreviventes são todos homens da Gâmbia e do Mali. O serviço de emergência das Canárias divulgou que seis sobreviventes foram hospitalizados devido a desidratação, desorientação e sintomas de ingestão de água do mar.
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