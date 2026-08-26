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Tim Curry, uma das figuras mais reconhecidas do cinema, teatro e televisão britânicos, morreu esta terça-feira em Los Angeles, onde vivia há várias décadas. O ator tinha 80 anos.

Curry tornou-se uma estrela internacional na década de 1970 ao interpretar o extravagante Dr. Frank-N-Furter, um cientista excêntrico e sedutor, no musical “The Rocky Horror Show”, criado por Richard O’Brien. O sucesso da produção teatral levou à adaptação cinematográfica, “The Rocky Horror Picture Show”, em 1975, que viria a tornar-se um fenómeno de culto.

Na pele do personagem, Curry tornou-se o rosto de uma das personagens mais icónicas da cultura pop. A interpretação, marcada pela teatralidade, irreverência e humor provocador, definiu grande parte da sua carreira.

Apesar da associação ao Dr. Frank-N-Furter, Curry teve uma carreira diversificada no cinema, televisão, teatro e dobragens. Outra personagem muito conhecida pelo público era a de gerente do Hotel Plaza, Sr. Hector, no filme "Sozinho em Casa 2".

O ator recebeu nomeações para os prémios Tony e Olivier pelo trabalho em palco e conquistou um Daytime Emmy pela sua carreira televisiva.

Segundo a revista Variey, em 2012, Curry sofreu um acidente vascular cerebral grave, que teve consequências na sua saúde. Desde então, enfrentou vários problemas de saúde e passou a aparecer com menor frequência em público.

A causa da morte não foi imediatamente divulgada.

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