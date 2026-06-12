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O palácio real tailandês anunciou a morte da princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conhecida no país como Princesa Bha, aos 47 anos. Segundo o The Guardian, a filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn encontrava-se internada desde dezembro de 2022, quando sofreu uma paragem cardíaca associada a problemas cardíacos enquanto treinava os seus cães.

Desde a hospitalização, as atualizações sobre o seu estado de saúde foram escassas. No entanto, no início de maio, a Casa Real revelou que a condição da princesa se tinha agravado devido a múltiplas infeções em vários órgãos e que os médicos não estavam a conseguir estabilizar o seu ritmo cardíaco irregular.

Segundo os comunicados oficiais, em abril foi detetada uma infeção no estômago que provocou uma inflamação intestinal, levando a uma descida significativa da pressão arterial e ao agravamento das arritmias cardíacas. As funções renal e respiratória da princesa estavam a ser mantidas através de suporte médico especializado.

Nascida em 1978, Bajrakitiyabha era filha do então príncipe herdeiro Vajiralongkorn e da princesa Soamsawali. Com uma carreira académica e profissional destacada, possuía vários graus universitários, incluindo um doutoramento pela Cornell University. Ao longo da sua vida desempenhou funções diplomáticas como embaixadora da Tailândia na Áustria e ocupou cargos na Procuradoria-Geral, no comando de segurança real e junto das Nações Unidas como embaixadora de boa vontade para questões relacionadas com drogas e crime.

A princesa destacou-se também pelo trabalho em defesa dos direitos das mulheres reclusas, uma causa que promoveu ativamente durante vários anos.

A sua morte deverá reacender o debate sobre a sucessão ao trono tailandês, um tema particularmente sensível no país. A legislação de lesa-majestade em vigor prevê penas até 15 anos de prisão por cada acusação relacionada com críticas à monarquia, limitando significativamente a discussão pública sobre a família real.

Embora nunca tenha existido uma indicação oficial nesse sentido, vários analistas consideravam Bajrakitiyabha uma das figuras mais bem posicionadas para assumir futuramente a chefia da monarquia. Alguns observadores defendiam que poderia vir a desempenhar funções de regente do seu meio-irmão, o príncipe Dipangkorn Rasmijoti, de 20 anos, ou até tornar-se a primeira rainha reinante da história da Tailândia.

O rei Vajiralongkorn, que casou quatro vezes, tem sete filhos. Entre eles, apenas três detêm atualmente títulos reais: Bajrakitiyabha, a princesa Sirivannavari Nariratana e o príncipe Dipangkorn.

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