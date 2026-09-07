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Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, reagiu através da sua página oficial de Instagram à morte do engenheiro de profissão, Nuno Cardoso, a quem ainda este ano entregou a Medalha de Hora da Cidade.

Nascido no Peso da Régua, a 31 de outubro de 1961, Nuno Magalhães da Silva Cardoso entrou na política em 1990, quando assumiu funções como assessor do então presidente da Câmara do Porto, Fernando Gomes.

Durante esse período, ficou ligado à definição da estratégia de transportes da cidade e ao desenvolvimento do projeto que viria a dar origem à rede do Metro do Porto.

Com a saída de Fernando Gomes para o Governo, Nuno Cardoso assumiu a presidência da Câmara Municipal do Porto, entre 1999 e 2002. Embora tenha ocupado o cargo por substituição, tornou-se uma das figuras associadas à governação da cidade durante aquele período.

Depois de deixar a autarquia, manteve a ligação à área da engenharia e ao ensino. Foi professor Auxiliar Convidado no Departamento de Engenharia Informática da FEUP.

Nuno Cardoso voltou a candidatar-se à presidência da Câmara do Porto em 2013, como independente, numa eleição vencida por Rui Moreira. Doze anos depois, em 2025, apresentou novamente uma candidatura independente à autarquia, procurando regressar à liderança da cidade.

Na campanha de 2025, o antigo autarca apresentou-se como alguém com experiência na gestão da cidade e destacou como prioridades áreas como a habitação, a mobilidade e a economia.

*Notícia atualizada às 12h00 com reação de Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto

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