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Marjane Satrapi, autora da novela gráfica "Persépolis", morreu aos 56 anos, anunciou o Palácio do Eliseu, em Paris.

Numa nota de homenagem, a presidência francesa destacou o impacto internacional da artista, sublinhando que Marjane Satrapi "cativou uma audiência global com 'Persépolis'" e se afirmou como "uma figura maior da cultura francesa e uma artista dedicada à liberdade".

Publicada pela primeira vez em 2000, "Persépolis" narra a infância e adolescência da autora em Teerão durante e após a Revolução Islâmica de 1979. A obra retrata as profundas transformações vividas no Irão e acompanha o percurso de uma jovem que, confrontada com as restrições impostas pelo novo regime, acaba por partir para a Europa, iniciando uma vida de exílio.

O livro tornou-se um fenómeno editorial internacional e foi adaptado ao cinema em 2007. A versão animada, co-realizada por Marjane Satrapi, recebeu uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme de Animação e conquistou vários prémios internacionais.

Ao longo da sua carreira, Marjane Satrapi destacou-se como uma crítica contundente das autoridades iranianas e das limitações às liberdades individuais impostas pelo regime. Através da literatura, da ilustração e do cinema, procurou dar voz às experiências de mulheres e dissidentes iranianos, transformando uma história pessoal numa narrativa de alcance universal.

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou homenagem à autora, considerando-a "uma grande artista que transformou uma infância iraniana numa fábula universal".

O Palácio do Eliseu destacou ainda a forma singular como Satrapi abordava os seus temas, combinando "um olhar infantil, ironia, ternura e os seus próprios demónios interiores" para criar um universo com o qual leitores de todo o mundo se identificaram.

Segundo a agência France-Presse, uma pessoa próxima da autora afirmou que Marjane Satrapi terá morrido "de tristeza", pouco mais de um ano após a morte do seu marido, Mattias Ripa, descrito como "o amor da sua vida".

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