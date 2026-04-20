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A dança perdeu uma das suas maiores referências com a morte de María Nieves, figura central do tango argentino, que ao longo de décadas levou esta expressão cultural dos bairros populares de Buenos Aires aos principais palcos internacionais.

Nascida em 1934, no bairro de Saavedra, em Buenos Aires, María Nieves teve uma "infância humilde" e começou a trabalhar ainda jovem como empregada doméstica, revela o jornal La Nacion. Foi nos clubes de tango, observando discretamente os mais velhos, que aprendeu os primeiros passos de dança que viriam a definir a sua carreira.

Aos 14 anos, conheceu Juan Carlos Copes, com quem formaria uma das duplas mais emblemáticas do tango. Juntos, construíram uma carreira de sucesso que teve início nos anos 1950, quando venceram um concurso de dança no Luna Park, destacando-se entre centenas de pares.

O reconhecimento internacional chegaria mais tarde, com a participação no espetáculo Tango Argentino, estreado em Paris em 1983, que reuniu alguns dos maiores nomes do género e conquistou prémios de prestígio como o Olivier Award, no Reino Unido. O espetáculo foi determinante para levar o tango a novos públicos e consolidar a carreira de María Nieves como artista de referência.

Ao lado de Juan Carlos Copes, a bailarina atuou em palcos de todo o mundo, incluindo a Broadway, sendo aclamada por figuras internacionais como Mikhail Baryshnikov, Ronald Reagan e Liza Minnelli. Apesar do sucesso profissional, a relação pessoal entre ambos terminou mais tarde, mantendo-se, no entanto, a parceria artística durante vários anos.

Já depois dos 60 anos, María Nieves continuou ativa, participando em produções como o musical Tanguera, além de dar aulas, integrar júris e participar em festivais de tango, onde foi frequentemente homenageada.

Conhecida "pela autenticidade e pela ligação às suas origens", a bailarina valorizava sobretudo o carinho do público, mais do que distinções oficiais como o título de Cidadã Ilustre de Buenos Aires.

Em sua homenagem, o dia 6 de setembro, data do seu nascimento, é celebrado como o Dia da Bailarina de Tango, perpetuando o legado da artista.

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