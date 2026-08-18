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Uma das maiores referências da dramaturgia brasileira morreu, esta segunda-feira, aos 98 anos. Laura Cardoso inicou a carreira de atriz na década de 40 com a adaptação teatral de Alice no país das maravilhas. A partir daí ultrapassou a marca de 150 personagens em mais de 80 anos de carreira.

Segundo a revista Quem, da estação Globo, a estreia da atriz em televisão aconteceu em 1950, ano da inauguração da TV Tupi, primeira emissora do país.

As primeiras aparições da artista foram em episódios de teleteatro. Ao longo da carreira, somou mais de 150 personagens, entre novelas, peças, filmes e séries. Destacou-se em remakes de sucesso como Mulheres de Areia ( Globo, 1993), A Viagem (Globo, 1994) e Gabriela (Globo, 2012).

Com passagens pela extinta TV Excelsior, Laura Cardoso estreou-se na TV Globo em 1981, quando atuou em Brilhante, de Gilberto Braga. Sem renovação de contrato feita, participou numa novela da TV Record chamada Marcas de Paixão, em 2000.

Regressa à TV Globo, em 2001, onde desde então chegava a participar em pelo menos um projeto por ano. Na emissora consolidou a sua parceria com Walther Negrão. A útltima participação da atriz em novelas foi na produção "A Dona do Pedaço", em 2019.

A atriz deixa duas filhas, três netos e um bisneto. Segundo a família morreu de causas naturais na noite de segunda-feira na sua casa em São Paulo.

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