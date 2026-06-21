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A morte de Francisco Guterres "Lu Olo" foi anunciada pela família através de uma mensagem publicada na página oficial do antigo chefe de Estado na rede social Facebook.

Com "profunda tristeza e enorme pesar", a família informou que "Lu Olo" faleceu no Hospital Prince Court, em Kuala Lumpur, na Malásia, após ter sido submetido a tratamento médico intensivo.

"A sua partida representa uma perda para a sua esposa, filhos e toda a família, para a Fretilin, para os seus companheiros de luta e para todos os que partilharam com ele o sonho e a construção de um Timor-Leste livre, democrático e soberano", refere a nota.

A família adiantou que os detalhes relativos às cerimónias fúnebres serão divulgados posteriormente e apelou ao respeito pela sua privacidade neste momento de luto.

"Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento difícil, unindo-se a nós em oração e prestando homenagem à sua memória, ao seu legado e à sua dedicação ao povo timorense", acrescenta a mensagem.

Francisco Guterres, conhecido como "Lu Olo", desempenhou um papel central na história contemporânea de Timor-Leste. Foi Presidente da República entre 2017 e 2022 e ocupou anteriormente os cargos de presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, protagonizou um dos momentos mais marcantes da história do país ao proclamar oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002. Na mesma cerimónia, deu posse a Xanana Gusmão como primeiro Presidente da República do país independente.

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