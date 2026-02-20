Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, citado pela CNN, a família adiantou que o ator “partiu rodeado por amigos próximos, pela dedicada mulher e pelas duas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro do seu mundo”.

Eric Dane tinha tornado público o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica em 2025. Desde então, envolveu-se ativamente na sensibilização para a doença e na promoção da investigação científica, procurando ajudar outras pessoas que enfrentam o mesmo problema.

“Sentiremos profundamente a sua falta e será recordado com carinho para sempre. Eric adorava os seus fãs e estava eternamente grato pela onda de amor e apoio que recebeu”, acrescenta a nota.

O ator alcançou notoriedade internacional ao interpretar o cirurgião Mark Sloan, conhecido como “McSteamy”, numa das fases de maior popularidade da série tornando-se uma figura marcante da televisão norte-americana.

Em 2019, integrou também o elenco da série Euphoria, onde deu vida a Cal Jacobs, o pai de Nate, personagem interpretada por Jacob Elordi. Eric Dane regressou ao papel na segunda temporada da série, estando igualmente anunciado para a terceira e última temporada, cuja estreia está prevista para a primavera.

Em declarações à CNN, o criador de “Euphoria”, Sam Levinson, afirmou estar “de coração partido” com a morte do ator. “Trabalhar com ele foi uma honra. Ser seu amigo foi um privilégio”, disse.

