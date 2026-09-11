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Emma Bonino morreu esta sexta-feira, aos 78 anos, em Roma. Durante mais de cinco décadas, a política e ativista italiana tornou-se uma das figuras mais marcantes da luta pelos direitos civis, protagonizando algumas das batalhas que mais dividiram a sociedade italiana, incluindo o confronto com a influência da Igreja Católica.

A sua luta pelo direito ao aborto começou de forma pessoal. Em 1974, quando a interrupção da gravidez ainda era ilegal em Itália, Bonino recorreu a uma clínica clandestina. Um ano depois, entregou-se voluntariamente às autoridades e assumiu publicamente ter abortado, transformando a sua experiência numa ação de protesto contra a lei.

Bonino tornou-se depois uma das principais figuras do Partido Radical, movimento que defendia o Estado laico e contestava a forte influência da Igreja Católica na sociedade italiana. Em 1975, participou na criação de uma organização que prestava informação e assistência a mulheres que procuravam interromper a gravidez.

A campanha acabou por contribuir para a aprovação, em 1978, da lei que legalizou o aborto em Itália, apesar da oposição do Vaticano. A legislação seria posteriormente submetida a referendo, em 1981, mantendo-se em vigor.

A oposição à Igreja não se limitou ao aborto. Bonino esteve também ligada à campanha pela legalização do divórcio e a outras causas consideradas controversas na sociedade italiana, assumindo posições anticlericais e defendendo uma separação mais clara entre religião e poder político.

Ao longo da carreira, foi deputada italiana e europeia, comissária europeia entre 1995 e 1999 e ministra dos Negócios Estrangeiros de Itália. Defendeu ainda os direitos das mulheres, o combate à pena de morte, os direitos dos migrantes e uma maior integração europeia.

Apesar das profundas divergências sobre o aborto, a relação com o Vaticano acabaria por conhecer um episódio particularmente simbólico. Em 2024, o Papa Francisco visitou Bonino na sua residência em Roma, depois de esta ter enfrentado problemas de saúde. O encontro mostrou uma relação pessoal que ultrapassava as diferenças políticas e religiosas entre ambos.

A morte de Emma Bonino encerra o percurso de uma mulher que desafiou o poder político e religioso estabelecido em Itália e ajudou a transformar algumas das leis mais controversas do país.

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