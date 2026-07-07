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Segundo o G1, Benedito Ruy Barbosa enfrentava um quadro de insuficiência renal crónica e esteve internado durante 19 dias, em janeiro deste ano, no Hospital do Coração, para tratamento de uma infeção urinária associada à doença. Deixa quatro filhos, do casamento com Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014, e 11 netos.

O escritor assinou contrato com a TV Globo em 1976 para escrever O Feijão e o Sonho. Seguiram-se títulos como À Sombra das Laranjas (1977), Cabocla (1979), Paraíso (1982), Sinhá Moça (1986) e Voltei pra Você (1983). Escreveu ainda episódios de Sítio do Picapau Amarelo e a minissérie Mad Maria (2005).

Em 1990, alcançou um dos maiores êxitos da carreira com Pantanal, exibida pela extinta TV Manchete. Pouco depois regressou à TV Globo, onde estreou Renascer (1993). Ambas as novelas receberam novas versões, assinadas pelo neto Bruno Luperi, em 2022 e 2024.

Ao longo da carreira, Benedito Ruy Barbosa escreveu mais de 30 novelas, entre elas O Rei do Gado (1996), Terra Nostra (1999) e Esperança (2002). A última obra da sua autoria foi Velho Chico (2016), história passada na fictícia Grotas do São Francisco, no sertão nordestino.

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