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Os vencedores foram anunciados durante o jantar de gala promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão, no Museu do Vinho e das Artes, em Santar, numa cerimónia que reuniu uma forte representação dos agentes económicos da região.

A edição de 2026 registou um recorde de participações, com 41 produtores e 176 referências em prova, reforçando a importância crescente do concurso como plataforma de valorização dos vinhos do Dão. Entre as distinções máximas atribuídas pelo júri, destacaram‑se as cinco medalhas de Platina, reservadas aos vinhos de excelência absoluta: nos vinhos de lote, a Casa da Passarella conquistou duas distinções com Abanico Reserva Branco 2024 e Villa Oliveira Tinto 2017; nos monovarietais, foram premiados o Rarríssimo Encruzado, da Casa dos Amados, e o Morgado de Silgueiros Touriga Nacional 2023; na categoria de espumantes, o Cabriz Espumante Bruto 2020 recebeu a medalha de Platina.

Foram ainda atribuídas várias medalhas de Grande Ouro, entre as quais seis tintos de lote, Cabriz Edição Especial Tinto 2018, Abanico Reserva Tinto 2023, Castelo de Azurara Grande Reserva Tinto 2017, Caminhos Cruzados Tinto 2020, Tazem Tinto 2022 e Morgado de Silgueiros Reserva Tinto 2023, e dois monovarietais: Sequoia 37 Grande Reserva Encruzado 2024 e Castelo de Azurara Grande Reserva Alfrocheiro 2020.

Os vinhos premiados foram selecionados entre as referências mais pontuadas por um painel diversificado composto por jornalistas especializados, sommeliers, produtores e enólogos. O presidente do júri, Luís Gradíssimo, destacou a consistência qualitativa dos vinhos apresentados e a capacidade da região em afirmar estilos diferenciadores e competitivos no panorama nacional e internacional.

Para Manuel Pinheiro, presidente da CVR Dão, os resultados confirmam a vitalidade e ambição do setor: a adesão recorde demonstra o compromisso dos produtores com a valorização coletiva da marca Dão e com a afirmação da região nos mercados. Já Fernando Figueiredo, presidente da Adega Cooperativa de Silgueiros, celebrou a distinção com entusiasmo, sublinhando que o prémio “comprova que a dedicação e o trabalho compensam sempre” e reforçando o compromisso da adega em continuar a surpreender consumidores e mercado.

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