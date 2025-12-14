Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Programa Comércio Seguro, concebido pelo Ministério da Administração Interna em finais de 1998, tem como objetivos o aumento do sentimento de segurança dos comerciantes, a adoção de medidas preventivas e de autoproteção e a criação de canais de comunicação privilegiados entre os comerciantes e a Polícia.

Assim, a PSP explicou que a "presente operação visa reforçar o policiamento de proximidade nas áreas comerciais previamente identificadas como mais propícias à prática de crimes contra a propriedade (furtos e roubos), a par de um contacto personalizado entre os Polícias e os comerciantes".

"Esta interação social entre a Polícia e os comerciantes permite a partilha de informação fulcral para a prevenção da criminalidade neste setor, designadamente na altura da época natalícia", explica a PSP em comunicado.

Através das Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima (EPAV) a PSP realiza diversas ações de sensibilização e contactos individuais de prevenção criminal junto dos comerciantes, dando conselhos de prevenção da prática de crimes em espaços comerciais, bem como de medidas de proteção a adotar nos próprios estabelecimentos comerciais. Como medidas de proteção de estabelecimentos comercias, a PSP aconselha a:

Criar uma rede de proteção com os estabelecimentos vizinhos, combinando um apoio mútuo na vigilância dos mesmos para que, em caso de necessidade/emergência, possam rapidamente acionar meios de ajuda;

Informar imediatamente a Polícia de todas as atividades suspeitas que tenham verificado (p.e. indivíduos ou viaturas a rondar os estabelecimentos);

Guardar sempre as chaves num local seguro e de difícil acesso a terceiros;

Instalar alarmes de intrusão e sistemas de videovigilância, com gravação 24h por dia;

Colocar cartazes e/ou dísticos a anunciar os meios de vigilância como forma de dissuasão de furtos;

Utilização de cofre para guardar quantias monetárias mais avultadas e objetos valiosos;

Colocação de grades de proteção em montras e portas, bem como reforço de fechaduras;

Apostar numa forte iluminação interior e exterior do estabelecimento.

Durante o decorrer desta operação de prevenção, a PSP também realiza uma campanha de informação/sensibilização nas suas redes sociais sobre o Programa Comércio Seguro, quais os seus objetivos e principais conselhos de prevenção da prática de crimes contra a propriedade e medidas de autoproteção.

Durante o ano de 2024 foram realizadas 615 ações de sensibilização/formação e 15.181 contactos individuais de prevenção criminal junto deste público-alvo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.