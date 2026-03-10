Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), ação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Posto de Trânsito de Coina do Destacamento de Trânsito de Setúbal, com o apoio do Posto Territorial de Alcochete, do Posto Territorial do Montijo e do Destacamento Territorial do Montijo.

Durante o patrulhamento na localidade da Atalaia, a GNR detetou uma concentração de cidadãos e veículos a realizar manobras de perícia, colocando em risco a segurança rodoviária.

No total, a operação resultou na apreensão de sete veículos por alterações às características e na elaboração de 11 autos de contraordenação: sete por alterações às características dos veículos, três por diversas infrações rodoviárias e um por irregularidade relativa a pneumáticos.

A GNR recordou que quaisquer modificações às características originais de um veículo devem ser homologadas e cumprir a legislação em vigor, uma vez que alterações não autorizadas podem comprometer gravemente a segurança de condutores, passageiros e terceiros.

