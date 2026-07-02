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Cerca de 536 operacionais estão a combater o incêndio em Vouzela, distrito de Viseu. O incêndio que teve início pelas 03:04 desta quinta-feira continua com duas frentes ativas a arderem com bastante intensidade. Entretanto, o incêndio já está no concelho vizinho de Oliveira de Frades, informou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela à SIC Notícias. Este incêndio já provocou duas vítimas ligeiras, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela.

"O incêndio está com duas frentes ativas, muito intensas, sendo que a que causa maior preocupação é que já entrou em Campia [concelho de Oliveira de Frades], passou ao lado da zona industrial e continua, pela força do vento", indicou Francisco Lima.

O comandante disse ainda que a outra frente, na freguesia de Cambra, "próximo da A25, está melhor, agora ao final do dia estava mais controlada".

Já em Vila Nova de Famalicão, o incêndio que deflagrou durante a madrugada na freguesia de Vermoim continua ativo e aproxima-se de várias habitações na zona do Vale de São Martinho, segundo imagens divulgadas pela CNN Portugal. No local encontram-se 65 operacionais, apoiados por 22 meios terrestres.

Cerca de 108 operacionais e 35 meios terrestres combatem um incêndio em mato no concelho de Odemira, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil. O incêndio deflagrou na zona da freguesia de São Teotónio. Pelas 20:00, o fogo tinha duas frentes ativas e consumia uma área de mato e pasto e, para já, não há registo de feridos nem de casas em risco.

Um incêndio que deflagrou pelas 14:07 em Monte de Fralães, concelho de Barcelos, está a ser combatido por 125 operacionais e 39 meios terrestres, sendo o forte vento um dos principais problemas, disse fonte da Proteção Civil. No local estão também 39 veículos. Outras dificuldades têm a ver com a "grande carga combustível" e o "acentuado declive" do terreno. "Neste momento, está a ser dada prioridade à proteção de habitações no lugar de Chavões", adiantou. O incêndio tem duas frentes ativas e lavra "com grande intensidade".

Em Rio Maior, no distrito de Santarém, o incêndio está a aproximar-se de várias casas em Cabeça Gorda, informou o Comando sub-regional Lezíria do Tejo, sendo que por esta hora mobiliza perto de 130 bombeiros. Este incêndio, que deflagrou pelas 16:06 em Ribeiro de São João, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, “é a situação mais preocupante” na área do comando, onde está a ser combatido um outro fogo, em Alpiarça, que às 20:00 mobilizava uma centena de operacionais, apoiados por 28 viaturas e dois meios aéreos. O fogo obrigou ainda ao corte da Estrada Nacional 114 (EN), que liga Caldas da Rainha a Santarém.

No concelho do Montijo, um incêndio deflagrou às 13h19 na freguesia de Canha, numa zona de povoamento misto, composta por eucaliptal e áreas de pastagem, está em fase de resolução desde as 16h20. Em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, as operações são agora de vigilância, desde as 18h.

De recordar que o Governo declarou situação de alerta em todo o território continental entre as 00h00 de sexta-feira, 3 de julho, e as 23h59 de segunda-feira, 6 de julho, na sequência das previsões meteorológicas que apontam para um agravamento significativo do risco de incêndios rurais.

Artigo atualizado às 23h10

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