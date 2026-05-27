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Desde o último debate parlamentar do chefe do Governo, a 29 de abril, a proposta de lei de revisão do Código do Trabalho já deu entrada no Parlamento. No entanto, apesar de retomar grande parte das linhas mestras do anteprojeto apresentado pelo executivo antes de nove meses de concertação social, o diploma continua sem negociações públicas em curso nem parceiros políticos identificados que assegurem a sua viabilização.

O debate começa, desta vez, com perguntas do Livre,, de acordo com o modelo que alterna entre a abertura pelo Governo e pelos partidos, seguindo-se intervenções do PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP. A duração prevista é de cerca de duas horas.

Entre os temas que deverão dominar a sessão está o relatório resultante da Presidência Aberta na Zona Centro, realizada entre 6 e 10 de abril pelo Presidente da República, António José Seguro, às regiões afetadas pelas tempestades. Embora ainda não divulgado oficialmente, o documento, com cerca de cem páginas, considera que a resposta à crise revelou “insuficiências de coordenação, clareza e interoperabilidade” e defende a aceleração de apoios, a clarificação de medidas e o reforço da coordenação entre entidades no terreno.

O relatório identifica ainda problemas como a lentidão de alguns apoios e a necessidade de reforçar a redundância das telecomunicações, do fornecimento de energia, das acessibilidades e da comunicação em emergência, apontando dez prioridades de ação, cinco de caráter imediato, e onze lições estratégicas para o futuro.

Outro dossiê sensível prende-se com a demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro, conhecida no domingo. O responsável alegou “graves irregularidades” na gestão da SIRESP durante a presidência do general Paulo Viegas Nunes, entretanto reconduzido no cargo.

Em esclarecimento, o gabinete do ministro da Administração Interna, Luís Neves, afirmou que o pedido inicial de exoneração, apresentado a 28 de abril, foi feito antes da escolha de Viegas Nunes e com fundamentos distintos. Contudo, uma troca de emails a que a Lusa teve acesso indica que, já nesse primeiro pedido, António Pombeiro fazia referências diretas ao general, nomeadamente à intenção de aproximar o SIRESP da esfera das Forças Armadas.

Estes temas deverão colocar o primeiro-ministro sob forte pressão política no Parlamento, num debate que se antevê intenso e com impacto na agenda das próximas semanas.