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Na terça-feira à tarde, o chefe do Executivo apresentou a versão final do programa criado na sequência das tempestades que atingiram Portugal, provocando 19 mortes e prejuízos estimados em mais de 5,3 mil milhões de euros. O PTRR surge como resposta estrutural à crise, com medidas destinadas à reconstrução, prevenção e reforço da resiliência económica e social do país.

O plano prevê um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros, com um horizonte temporal de nove anos. O financiamento será repartido entre fundos públicos nacionais (37%), investimento privado (34%) e fundos europeus (19%), assumindo-se como um dos maiores programas de investimento lançados pelo atual Governo.

O debate parlamentar arranca com uma intervenção inicial do primeiro-ministro, seguindo-se as perguntas dos partidos da oposição, começando pelo Chega e prosseguindo com PS, IL, Livre e PCP, além dos deputados únicos do BE, PAN e JPP. Os partidos que sustentam o Governo, PSD e CDS-PP, encerram a ronda de intervenções, num debate que deverá ficar marcado tanto pela aprovação do PTRR como pelo bloqueio persistente do pacote laboral.

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