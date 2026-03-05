Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, manifestou esta quinta-feira de manhã a sua solidariedade para com António Lobo Antunes, que morreu aos 84 anos.

"Presto muito sentida homenagem a António Lobo Antunes – figura maior da cultura portuguesa. O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos", escreveu na rede social X.

O chefe de Governo manifestou ainda, em seu nome e do Executivo, "as mais sentidas condolências à família e aos amigos" do autor, considerado um dos nomes mais influentes da literatura portuguesa contemporânea, com uma obra marcada pela memória da guerra colonial, pela psiquiatria e pela exploração profunda da condição humana.

António Lobo Antunes deixa uma carreira literária de mais de quatro décadas, com mais de três dezenas de romances publicados e o reconhecimento internacional que frequentemente o colocou como candidato ao Prémio Nobel da Literatura.

