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Montenegro abriu a intervenção com uma mensagem de “total disponibilidade e empenho na colaboração construtiva e estratégica” dirigida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo também cumprimentado a sua chefe da Casa Civil, Cláudia Ribeiro. O líder do PSD destacou ainda a presença de representantes de vários partidos, sublinhando que essa participação reflete a “maturidade da democracia portuguesa”.

O chefe de Governo agradeceu em particular ao CDS-PP, seu “parceiro preferencial e permanente” na coligação AD, e dirigiu palavras de reconhecimento às instituições presentes no congresso, com especial destaque para a Liga dos Bombeiros Portugueses, que recebeu um dos maiores aplausos da sala.

No plano internacional, Montenegro sublinhou a recente eleição de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, considerando-a um sinal do compromisso do país com a paz e o diálogo na resolução de conflitos.

Na parte política do discurso, o primeiro-ministro afirmou que Portugal vive “um momento que exige uma especial confiança nas capacidades, nas pessoas e no futuro”, defendendo que o país deixou de estar centrado apenas nas suas limitações.

“Durante demasiado tempo habituámo-nos a discutir as limitações do país, as dificuldades e as oportunidades perdidas”, afirmou, acrescentando que “hoje, mais do que nunca, Portugal está perante uma realidade diferente”, com uma economia mais robusta e uma população mais qualificada.

Montenegro defendeu que o objetivo do Governo é agora transformar esse potencial em resultados concretos: “O grande desafio consiste em transformar todo este potencial em prosperidade, bem-estar e qualidade de vida para todos, criando condições para que os portugueses possam concretizar em Portugal os seus projetos de vida.”

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