“É uma honra poder dizer ‘muito obrigado’ pelo exemplo mas também pela inspiração que nos é legada e que exige que estejamos à altura da mesma responsabilidade”, afirmou Montenegro, durante uma intervenção em que evocou o percurso político de Cavaco Silva.

O chefe do Executivo traçou paralelos entre o contexto atual e o período de governação de Cavaco Silva, sublinhando que, “hoje como há 40 anos”, as prioridades do Governo continuam a ser “a criação de infraestruturas”, a redução da “carga burocrática na Administração” e a “garantia de uma verdadeira igualdade de oportunidades” nos setores da Saúde e da Educação.

Montenegro destacou ainda a importância do investimento público na Habitação, referindo que o esforço atual “só encontra proximidade com aquele que foi feito nos governos de Aníbal Cavaco Silva”.

Num tom mais político, o primeiro-ministro aproveitou também para deixar uma crítica aos detratores do antigo líder, incluindo os que atuam na comunicação social. Recordando os resultados eleitorais de Cavaco Silva, Montenegro sublinhou que o ex-primeiro-ministro foi o político português com mais vitórias nas urnas e frisou: “Quando os portugueses foram chamados às urnas, sem nenhum intermediário, foram claros: ‘É em si que confiamos’.”

No fecho da sua intervenção, Luís Montenegro afirmou que o seu Governo “tem uma inspiração sacarneirista”, mas que “do ponto de vista da inspiração governativa, a sua referência e inspiração é Aníbal Cavaco Silva”.

“Como ele, sentimos a responsabilidade de ser um farol”, concluiu.

