O balanço foi feito após uma reunião com a Câmara Municipal e representantes da Proteção Civil, na qual o chefe do Governo sublinhou que, paralelamente à gestão da emergência, está a ser implementado um programa nacional de recuperação e resiliência (PTRR).

Em números, Montenegro revelou que os apoios já beneficiaram 18.500 famílias e empresas. No setor habitacional, foram recebidos mais de 8.200 pedidos de cidadãos e famílias para ajuda relativa a habitação própria e permanente, enquanto mais de 2.000 famílias candidataram-se ao auxílio da Segurança Social devido à perda de rendimentos.

No apoio às empresas, o Governo contabiliza mais de 3.800 candidaturas, num montante que supera os 850 milhões de euros, tendo sido aumentada a linha de tesouraria para 1.000 milhões de euros, de forma a garantir liquidez imediata às empresas afetadas.

Na agricultura, já foram submetidas 4.500 candidaturas, com apoios abrangendo todo o território nacional, não se limitando às áreas em estado de calamidade ou contingência.

Apesar de algum otimismo quanto à evolução da situação meteorológica, Montenegro alertou que “isso não deve significar relaxe nas próximas horas”, lembrando que a barragem da Aguieira ainda apresenta um pico de pressão até cerca das 19h00.

