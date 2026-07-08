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Luís Montenegro considerou que Portugal está a cumprir as responsabilidades assumidas no seio da NATO e manifestou a expectativa de que os restantes aliados tenham igualmente em conta os interesses nacionais, sobretudo no domínio da segurança marítima no Atlântico.

À chegada à cimeira da NATO, que decorre em Ancara, capital da Turquia, o primeiro-ministro sublinhou que Portugal tem reforçado o empenho na defesa do seu território e da segurança marítima, uma área que considera estratégica tanto para o país como para a Aliança Atlântica.

O chefe do Governo defendeu ainda que a reunião de chefes de Estado e de Governo dará continuidade ao reforço do pilar europeu da NATO e aos compromissos de investimento assumidos pelos países europeus, destacando que Portugal tem vindo a cumprir a sua parte nesse esforço.

Montenegro recordou que Portugal terminou 2025 com um investimento em Defesa de 2,01% do Produto Interno Bruto, ultrapassando pela primeira vez desde 2014 a meta dos 2%, resultado que, segundo afirmou, foi alcançado graças a um esforço adicional.

Sobre as declarações de Trump a propósito da Gronelândia, o primeiro-ministro disse estar convicto de que a integridade territorial da Dinamarca não está em causa.

Luís Montenegro sublinhou que, se a Aliança Atlântica assume o compromisso de garantir a integridade territorial dos seus membros perante ameaças externas, esse mesmo princípio deve aplicar-se igualmente em contexto interno.

Questionado sobre se as suas declarações representavam uma manifestação de solidariedade para com Copenhaga, após Donald Trump ter voltado a defender que a Gronelândia deveria pertencer aos Estados Unidos, Montenegro respondeu afirmativamente, reiterando o apoio ao princípio da salvaguarda da integridade territorial de todos os aliados.

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