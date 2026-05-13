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A informação foi inicialmente avançada pela CNN e confirmada à agência Lusa pelo gabinete do primeiro-ministro. Posteriormente, o Chega detalhou que a reunião está marcada para as 15h30.

Em comunicado, o partido liderado por André Ventura explica que o encontro surge “na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional à lei da nacionalidade e da inviabilização da reforma laboral no âmbito da concertação social”.

A reunião decorre num momento de particular tensão política em torno destes dois dossiês, considerados prioritários pelo Chega, e acontece num contexto em que o Governo procura soluções legislativas após os obstáculos jurídicos e políticos enfrentados nas últimas semanas.

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