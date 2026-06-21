Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Não aceito nem deixo a troco de nada que se faça o que quer que seja que ponha em causa o pagamento das pensões hoje e no futuro”, declarou Montenegro, durante o discurso de encerramento do congresso do PSD, em Anadia.

O primeiro-ministro alertou ainda para o impacto de algumas propostas em debate político, sublinhando que “não se deixem enganar, baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã”, numa resposta a André Ventura. Nesse contexto, recordou uma promessa feita em campanha eleitoral e reafirmou o compromisso. “No dia em que, por absurdo, tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia. Reassumo aqui e agora esse compromisso”, disse.

No mesmo discurso, Montenegro criticou aquilo que considerou serem forças políticas “disponíveis para travar reformas”, acusando a oposição de resistência sistemática à mudança.

“O PSD nunca escolheu o imobilismo, o cálculo cínico. Escolheu sempre a responsabilidade da transformação”, afirmou, defendendo que sempre que são apresentadas reformas surgem forças políticas “obstinadas em fazer com que tudo fique na mesma”.

O líder social-democrata defendeu a estratégia do Governo, sublinhando políticas de redução de impostos, aumento de salários e aposta na competitividade económica, formação profissional e ciência. Descreveu ainda o país como “moderno, seguro e conectado”, tanto internamente como no plano internacional.

Montenegro concluiu com uma visão de coesão social, defendendo um país “solidário e justo socialmente”, com acesso universal à saúde, habitação e educação, e com responsabilidade entre gerações, numa lógica que considerou “inegociável”.

Montenegro revelou ainda que o Governo vai criar um fundo soberano de Portugal junto do IGCP que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos, diz. “A intenção é termos participações acionistas relevantes em empresas estratégicas para o desenvolvimento do país e a sua resiliência”.