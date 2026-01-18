Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Montenegro reconheceu esta noite a derrota de Luís Marques Mendes. "A democracia é isto", atirou. Montenegro frisou que acreditava em Luís Marques Mendes como potencial presidente da República e diz que foi um "apoiante convicto" dessa candidatura.

O primeiro-ministro felicitou todos os candidatos, destacando António José Seguro, que considera representar o espaço político à esquerda do PSD, e André Ventura, que representa o espaço político à direita.

Segundo Montenegro, esta configuração significa que o espaço político do PSD não estará representado na segunda volta. Por essa razão, o partido opta por não apoiar formalmente nenhum dos candidatos que seguem para a fase final da eleição.

O líder do PSD diz que Seguro “representa o espaço político à esquerda do PSD”, por outro lado Ventura, “representa o espaço político à direita do PSD” e, portanto, "o PSD tira é que o seu espaço político não estará representado na segunda volta”. E por, isso, "o PSD não estará envolvido na campanha presidencial" na segunda volta.

