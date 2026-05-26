“Portugal tem tudo, neste tempo de instabilidade, para ser uma referência de estabilidade, para ser uma referência de conhecimento, para ser uma referência de desempenho, para ser uma referência de atração e localização de investimentos”, afirmou o chefe do Governo na abertura da Cimeira da Indústria, que decorre em Braga.

A iniciativa é organizada pela Universidade do Minho e pelo jornal Observador, reunindo responsáveis políticos, académicos e empresários para debater os desafios do setor industrial.

No seu discurso, Luís Montenegro sublinhou que o Governo está a trabalhar para consolidar esse caminho de afirmação, destacando as medidas adotadas na área fiscal, nomeadamente a redução “por quatro vezes” do IRS. Segundo o primeiro-ministro, trata-se de um sinal claro de que “vale a pena trabalhar” em Portugal.

O chefe do executivo apontou igualmente a redução dos impostos sobre o rendimento das empresas, defendendo que essa política contribui para aumentar a rentabilidade empresarial e criar condições para o pagamento de melhores salários.

Montenegro salientou ainda que Portugal está a crescer acima da média da União Europeia, apresenta finanças públicas equilibradas e beneficia de uma “excelente localização” geográfica. Acrescentou que o país tem uma forte vocação tecnológica e construiu “pontes” com diferentes regiões do mundo.

“Temos capacidade para crescer 3,5 ou 4 por cento ao ano e de forma consecutiva”, concluiu o primeiro-ministro, reiterando a confiança no potencial económico do país num cenário internacional marcado pela instabilidade.