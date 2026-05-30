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As declarações foram feitas em Espinho, após Montenegro ter votado nas eleições diretas do PSD, nas quais concorre como candidato único à liderança do partido para um novo mandato de dois anos.

"Estou naturalmente muito, muito orgulhoso por existir um Governo sob a direção e responsabilidade do PSD, que é o Governo mais reformista dos últimos 30 anos em Portugal", afirmou o chefe do Executivo, sublinhando a "responsabilidade de transformar o país".

Questionado sobre as críticas dirigidas nos últimos dias por Pedro Passos Coelho, que anunciou que não participaria na votação deste sábado, Montenegro minimizou o impacto da decisão. "Vou ter menos um voto, mas é a vida, não é?", respondeu.

O líder social-democrata garantiu que o PSD se encontra "coeso, unido e focado", considerando que o partido permanece "imperturbável face a ruídos, que são ruídos menores, face àquilo que é a grandeza da missão" do Governo.

Sem mencionar diretamente o nome do antigo primeiro-ministro, Montenegro acusou ainda a comunicação social de procurar desviar atenções para temas secundários. "Eu sei que faz parte das regras do jogo a comunicação social querer desviar as atenções para epifenómenos, mas acho que é preciso centrar-nos naquilo que é essencial", declarou.

Cerca de 56.887 militantes social-democratas estão habilitados a votar nas 13.ªs eleições diretas do PSD, segundo dados oficiais do partido. O número reflete uma alteração estatutária que passou a permitir o voto a todos os militantes com quotas regularizadas nos últimos dois anos.

As eleições decorrem entre as 14h00 e as 19h00 em todo o país, em simultâneo com a escolha dos delegados ao 43.º Congresso Nacional do PSD, marcado para os dias 20 e 21 de junho, em Anadia, distrito de Aveiro, onde serão eleitos os restantes órgãos nacionais do partido.

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