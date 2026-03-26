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Na sequência de notícias divulgadas nos últimos dias, o Gabinete do Primeiro-Ministro veio a público clarificar os contornos do processo relacionado com a entrega de informação à Entidade para a Transparência (EpT), procurando travar o que considera ser desinformação sobre o tema.

Segundo a nota divulgada, o Primeiro-Ministro entregou, a 29 de abril de 2025, a lista de clientes da empresa que fundou e onde trabalhou, cumprindo os termos que lhe foram solicitados pela EpT. Posteriormente, pediu que essa informação não fosse tornada pública, invocando razões de natureza jurídica.

A Entidade para a Transparência discordou dessa interpretação, o que levou à apresentação de um recurso para o Tribunal Constitucional. No entanto, cerca de nove meses depois, o tribunal concluiu que o recurso deu entrada fora do prazo legal.

Desta forma, sublinha o gabinete, não existe qualquer decisão de mérito sobre a interpretação da lei, mantendo-se a questão em aberto do ponto de vista jurídico.

Entretanto, nos últimos dias, o Primeiro-Ministro recebeu 38 notificações da EpT, que, de acordo com o comunicado, visam essencialmente solicitar a repetição da informação já entregue em abril de 2025.

Relativamente à divulgação da lista de clientes, é referido que essa informação já tinha sido tornada pública anteriormente, na sequência de uma fuga de informação no Parlamento, não contendo, por isso, qualquer novidade. O executivo rejeita, assim, qualquer intenção de ocultar dados, afirmando que o processo se limita ao esclarecimento de uma questão jurídica “em total normalidade democrática e institucional”.

Para evitar atrasos associados à plataforma digital da EpT, o gabinete decidiu antecipar a divulgação da lista completa de clientes:

Radio Popular, S.A.

Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda

CLIP – Colégio Luso Internacional do Porto, S.A.

Ferpinta – Indústrias de Tubo de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.

Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A.

Cofina, S.A.

Grupo Joaquim de Barros Rodrigues & Filhos, Lda

Rodáreas – Áreas de Serviço, Lda

ITAU, S.A.

Sogenave, S.A.

Portugalenses Transportes, S.A.

Beetsteel

INETUM Portugal, S.A.

Grupel, S.A.

O comunicado termina com uma crítica às “burocracias exageradas” e às dificuldades operacionais da plataforma da EpT, justificando a decisão de tornar pública a informação antes da sua disponibilização oficial.