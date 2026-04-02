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Luísn Montenegro sublinha que, "num tempo de polarização", o Executivo conseguiu unir os portugueses em torno de objetivos comuns, equilibrando estabilidade e ambição. "Estabilidade sem ambição seria um desperdício imperdoável. Ambição sem estabilidade seria uma imprudência infantil", escreveu o chefe do Governo.

No artigo, o primeiro-ministro recorda a herança recebida, apontando para instituições fragilizadas, serviços públicos degradados, impostos elevados, uma política de imigração em colapso e uma crise habitacional sem resposta, tudo num contexto de instabilidade política e social.

Ao longo do artigo, Montenegro destaca medidas e resultados do Governo, como a resposta a crises recentes, incluindo incêndios, tempestades e apagões, com pacotes de apoio de 3 mil milhões de euros a empresas e famílias afetadas. O primeiro-ministro anunciou também a conclusão do processo de auscultação nacional para aprovar o PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, destinado a financiar a reconstrução e reforçar a competitividade do país.

Apesar de reconhecer que ainda existem desafios por resolver, nomeadamente na Saúde, Montenegro defende que o Executivo tem atuado com maturidade e foco estratégico. "Seguimos focados e firmes a trabalhar pelo futuro de Portugal", refere.

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