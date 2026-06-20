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Luís Montenegro propôs Sebastião Bugalho para vice-presidente da direção do PSD, acumulando o cargo com a função de porta-voz do partido.
A nova equipa contará ainda com Carlos Moedas e Pedro Duarte como vice-presidentes, enquanto Leonor Beleza continuará a ocupar o cargo de primeira vice-presidente. Alexandre Poço e Inês Palma Ramalho também integrarão a direção social-democrata.
A vice-presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, deixará de fazer parte da direção do partido.
Na apresentação dos novos nomes, Luís Montenegro explicou que os elementos da direção que não integram o Governo terão um papel importante ao analisar o país "de fora", contribuindo com uma visão diferente para a estratégia do partido.
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