A mensagem foi deixada durante a inauguração do Minho Park, em Monção, uma nova zona empresarial com 56 hectares localizada junto à fronteira com a Galiza.

Durante a intervenção, Luís Montenegro apontou o projeto como exemplo daquilo que o Governo pretende para o país, destacando fatores como competitividade, conectividade tecnológica e qualidade de vida. O primeiro-ministro considerou que a região oferece boas condições em termos de serviços públicos, emprego, mobilidade e proximidade a grandes centros.

O chefe do Governo defendeu ainda que o novo parque empresarial poderá impulsionar outras áreas económicas, como o comércio, o turismo e os serviços públicos, funcionando como uma âncora de desenvolvimento para o concelho e para a região.

“Esta área empresarial vai ter sobretudo indústria e serviços. Mas quantas áreas de atividade económica vão usufruir daquilo que aqui se vai fazer? Isto multiplica-se. Vai trazer mais comércio, mais turismo, mais necessidade de robustecer os serviços públicos. Tudo isto são âncoras de desenvolvimento”, disse.

Luís Montenegro afirmou estar convicto de que o investimento contribuirá para criar “uma nova centralidade” com impacto positivo no Alto Minho e no Norte do país, apontando também o projeto como um exemplo de resposta ao despovoamento e ao enfraquecimento económico das regiões menos povoadas.

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