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O anúncio foi feito após uma reunião que o chefe do Governo classificou como “extremamente produtiva” com os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e do Porto, respetivamente Carlos Moedas e Pedro Duarte, sublinhando que a segurança tem sido um dos temas centrais das conversas com as autarquias.

Segundo o Governo, cada um dos comandos metropolitanos, Lisboa e Porto, será reforçado com 200 novos agentes, com o objetivo de aumentar a capacidade de patrulhamento e resposta operacional nas zonas de maior incidência criminal.

O plano inclui ainda o reforço das ações do Corpo de Intervenção da PSP, com operações direcionadas para áreas consideradas de maior risco ou de maior complexidade do ponto de vista da segurança pública.

Paralelamente, está em preparação uma reorganização interna dos serviços das esquadras da PSP em Lisboa, Porto e Setúbal, que deverá permitir libertar cerca de 500 agentes atualmente afetos a funções administrativas, para reforçar o patrulhamento de proximidade nas ruas.

O Governo não detalhou o calendário de implementação das medidas, mas sublinha que o objetivo é aumentar a visibilidade policial e melhorar a capacidade de prevenção da criminalidade nos grandes centros urbanos.

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