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O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou que a linha se vai chamar "Portugal Resiliência Energética" e será financiada pelo Banco Português de Fomento, numa cerimónia em que assinalou dois anos da sua tomada de posse, na residência oficial em São Bento (Lisboa).

"Destina-se a financiar, por via de crédito, as necessidades de tesouraria e fundo de maneio das empresas mais afetadas pela subida dos custos energéticos. É mais uma medida de resposta à situação atual. Destina-se a empresas em que o custo de energia represente mais de 20% dos seus custos de produção", explicou.

Segundo o primeiro-ministro, "o Estado prestará garantia pública que cobre 70% para as grandes empresas e 80% para as pequenas e médias empresas".

"Vai reforçar a capacidade das empresas para responder à instabilidade internacional e para proteger a nossa competitividade, o nosso emprego e a resiliência do nosso tecido produtivo nacional", disse.

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