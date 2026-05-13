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A medida foi revelada durante a tomada de posse do novo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Gustavo Paulo Duarte, em Lisboa, onde Montenegro afirmou que o Executivo fez “um esforço enorme” na concertação social para alcançar um acordo sobre a reforma.

O primeiro-ministro criticou a posição da UGT, acusando a central sindical de ter sido “intransigente e inflexível” ao longo do processo negocial. “O país tem de decidir se quer ficar no imobilismo ou avançar”, afirmou, defendendo a necessidade de modernizar o quadro laboral.

Montenegro sublinhou que o Governo está convicto de que a revisão da legislação laboral representa uma resposta aos desafios económicos atuais e insistiu na ideia de que é necessário “ir mais longe” nas reformas estruturais.

No plano político, o chefe do Executivo revelou ter recebido sinais de abertura por parte do Chega, liderado por André Ventura, para discutir a proposta. Segundo disse, essa disponibilidade terá sido transmitida num encontro recente em São Bento.

Montenegro afirmou ainda acreditar que também o Partido Socialista, liderado por José Luís Carneiro, poderá estar disponível para negociar o diploma, embora aguarde confirmação formal dessas posições.

Se esse cenário se confirmar, o primeiro-ministro defende que o processo legislativo deverá avançar para uma fase de negociação ponto por ponto no Parlamento, com vista a possíveis convergências entre Governo e oposição.

Sem confirmar se já existe data para um encontro com o líder socialista, Montenegro remeteu esclarecimentos adicionais para o plano político-parlamentar que se seguirá à aprovação do diploma em Conselho de Ministros.

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