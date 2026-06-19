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Depois de não ter chegado a acordo na concertação social, Luís Montenegro diz que teve um processo de negociação sério com o Chega e que, “na grande maioria das matérias, se vislumbrava um entendimento fácil de alcançar”.

Numa reação à margem de uma reunião do Concelho Europeu, em Bruxelas, Montenegro disse que o Chega impôs a condição de mexer na idade da reforma. “As pensões são sagradas e jamais tomarei qualquer medida que possa prejudicar, no futuro, o pagamento das pensões e que possa levar o país a um corte no montante das pensões ou a uma alteração não calibrada e amadurecida das contribuições dos trabalhadores ou empregadores”, afirmou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro revelou que propôs a criação de uma comissão que estudasse as pensões, nomeadamente o seu impacto financeiro. O Chega não concordou e fez depender o apoio às alterações da legislação laboral à condições de mudança da idade da reforma, o que Montenegro considera “inaceitável”.

O chefe do Executivo garante ter “confiança absoluta” na ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que “não fez mais do que apresentar a posição do Governo e essa posição é intocável”.

Montenegro, que considera que os portugueses devem analisar o que aconteceu no Parlamento, diz que vai recolocar o tema no tempo certo. “As nossas convicções e propostas para Portugal mantêm-se intactas. Saberemos fazer a leitura política para recolocar este tema, no tempo e modo, que forem convenientes. Será uma análise que farei no futuro”.

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