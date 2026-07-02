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A medida abrange o Parque Florestal de Monsanto, a Tapada da Ajuda, a Tapada das Necessidades, o Parque da Bela Vista, a Quinta das Conchas e Lilases, o Parque do Vale Fundão, o Parque José Gomes Ferreira, o Parque Central de Chelas, a Encosta da Calçada de Carriche, o Parque do Vale do Silêncio, o Parque da Mata da Madre de Deus, o Parque dos Moinhos de Santana e o Parque Silva Porto.

A proibição de acesso e circulação nestes espaços estará em vigor até às 23h59 de segunda-feira.

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