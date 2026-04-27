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A visita que decorre, entre 27 e 3o de abril, inclui passagens por Washington D.C, Nova Iorque e Virgínia, e pretende celebrar a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos, apesar dos desafios diplomáticos e políticos que se têm sentido nos últimos tempos.

As chamadas visitas de Estado são convites formais feitos por um chefe de Estado a outro país e representam o mais alto nível de diplomacia oficial. No caso britânico, estas deslocações são reservadas ao monarca, enquanto os primeiros-ministros realizam apenas visitas oficiais ou de trabalho, sem o mesmo enquadramento protocolar.

Um dos momentos centrais da agenda terá lugar logo no primeiro dia da visita. Hoje, o rei Carlos III e a rainha Camila serão recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela primeira-dama, Melania Trump, para um encontro privado que incluirá o típico "chá das cinco".

Após esse encontro, o presidente e a primeira-dama irão acompanhar o casal real numa visita à recém-expandida zona da “White House Beehive”, situada no jardim da Casa Branca, recém inaugurada pela primeira-dama com o formato da Casa Branca.

Mais tarde, está prevista uma receção nos jardins da residência do embaixador britânico, onde decorrerá uma "festa de jardim" com convidados britânicos e norte-americanos, num ambiente de celebração da relação entre os dois países.

A visita insere-se num contexto simbólico, à medida que os Estados Unidos se preparam para assinalar os 250 anos da sua independência do Reino Unido.

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