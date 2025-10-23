Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, assegurou esta quinta-feira que os elétricos e autocarros da Carris são seguros e sublinhou que o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) sobre o acidente do Elevador da Glória “não aponta nenhuma responsabilidade política”.

Questionado sobre alegadas falhas no enquadramento legal dos sistemas de transporte da Carris, o autarca disse desconhecer essa informação, frisando que o relatório divulgado se refere apenas a elevadores e ascensores.

“Os lisboetas sabem que a Carris tem sido uma empresa que durante todos estes anos tem transportado milhões de pessoas de forma segura”, afirmou Moedas, garantindo que “as pessoas podem estar seguras quando andam de elétrico ou de autocarro”.

O relatório preliminar do GPIAAF, relativo ao acidente de 3 de setembro com o elevador da Glória — que causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos —, revelou que os ascensores e os elétricos da Carris estão fora da supervisão do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), sendo apenas fiscalizados pela própria empresa. O documento aponta para a ausência de um enquadramento legal que regule tecnicamente a segurança destes sistemas que circulam em via pública.

Na sequência do relatório, o ministro das Infraestruturas anunciou que o Governo já mandatou o IMT para colmatar essa lacuna de supervisão.

