A suspensão de novos registos de alojamento local (AL) em Lisboa vai manter-se em vigor, garantiu esta quarta-feira o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas (PSD). O autarca explicou que o prazo de vigência da medida se encontra suspenso na sequência das eleições autárquicas de 12 de outubro.
5 nov 2025 17:50
