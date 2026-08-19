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A recomendação é que o peso da mochila não ultrapasse 10% a 15% do peso corporal da criança. A mochila deve ser leve quando vazia, adequada ao tamanho do aluno e ter alças largas, acolchoadas e ajustáveis.

A forma como a mochila é transportada também pode fazer a diferença. Os materiais mais pesados devem ser colocados junto às costas, as duas alças devem ser utilizadas para distribuir a carga de forma equilibrada e a mochila deve permanecer ajustada ao corpo. Sempre que possível, deve ainda evitar-se levar materiais desnecessários.

“O regresso às aulas é uma oportunidade para recordar que a prevenção começa com pequenos gestos”, explica Nuno Neves, médico ortopedista e coordenador da campanha. Segundo o especialista, uma mochila demasiado pesada ou mal ajustada pode favorecer o aparecimento de dores nas costas e contribuir para alterações posturais que, quando persistem, podem ter impacto no desenvolvimento da criança.

A campanha chama também a atenção para outros hábitos que podem ajudar a prevenir problemas da coluna. Entre as recomendações estão a adoção de uma postura correta, a realização de pausas durante os períodos de estudo e a atenção aos primeiros sinais de desconforto.

Os pais e encarregados de educação devem estar atentos a queixas de dores nas costas, ombros ou pescoço, marcas provocadas pelas alças, alterações na postura, dificuldade em transportar a mochila ou queixas frequentes de cansaço. Estes sinais podem indicar que a carga é excessiva ou que a mochila não está a ser utilizada corretamente.

“A prevenção não passa apenas pela mochila”, reforça Nuno Neves. O médico defende que a adoção precoce destas medidas pode contribuir para prevenir problemas da coluna no futuro.

Lançada em 2009, a campanha “Olhe pelas Suas Costas” procura sensibilizar para as dores nas costas, as suas consequências na vida pessoal e profissional e as formas de prevenção e tratamento. A iniciativa tem a chancela da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, da Associação Para o Estudo da Dor, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia, da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação e da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, contando com o apoio da Medtronic.