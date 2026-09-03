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“Desde a primeira intervenção até à última foi consensual resolver o assunto com a maior rapidez possível”, afirmou o porta-voz da Conferência de Líderes, Francisco Figueira, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

O Presidente da Assembleia da República (AR), José Pedro Aguiar-Branco, propôs que o debate acontecesse a 10 ou 17 de setembro, mas os partidos conseguiram um entendimento para marcar o debate para dia 8.

A decisão obriga a Comissão Permanente da Comissão de Líderes a reunir na segunda-feira, dia 7, para convocar o Plenário para o dia seguinte, uma vez que o Parlamento está fora do período de funcionamento.

A Conferência de Líderes é composta pelo Presidente da AR, pelos líderes parlamentares e pelos deputados únicos. Este órgão define a agenda de trabalhos e discute assuntos relevantes para o funcionamento do Parlamento.

A moção de censura vai ser discutida no dia em que estava marcada a audição do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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